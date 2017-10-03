مذبحة لاس فيغاس مازالت تٌثير حيرة الأميركيين

الولايات المتحدة لا تزال تشكك في ارتباط منفذ هجوم لاس فيغاس بجماعات متطرفة...

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LBCI News Lebanon

اعلنت شرطة لاس فيغاس الاثنين انها عثرت على اسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي اطلق النار ليل الاحد على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل 59 شخصا وأصاب 527 آخرين بجروح ثم انتحر.