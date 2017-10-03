وزير الدفاع الاسرائيلي: الأسد ينتصر... وأرى طابورا دوليا طويلا يصطف حتى يتودد له

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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الرئيس السوري بشار الأسد ينتصر في الحرب الأهلية السورية، وحث الولايات المتحدة على تعزيز تدخلها في الصراع في ظل النجاحات التي تحققها إيران وحزب الله.وتمثل تصريحات ليبرمان عدولا عن موقف إسرائيل التي دأب كبار مسؤوليها منذ نشوب القتال في سوريا عام 2011 وحتى منتصف 2015 على توقع فقدان الأسد السيطرة على البلاد والإطاحة به.وقال ليبرمان في مقابلة مع موقع والا الإخباري الإسرائيلي "أرى طابورا دوليا طويلا يصطف حتى يتودد إلى الأسد ويضم دولا غربية وسنة معتدلين. يريد الجميع فجأة التقرب من الأسد. الجميع يصطف في الطابور لأن الأسد ينتصر".