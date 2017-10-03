بماذا وصف ترامب منفذ هجوم لاس فيغاس؟

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء المسلح الذي قتل 59 شخصا على الأقل وأصاب 527 في لاس فيغاس بـ"المريض" و"المجنون".ولدى مغادرته العاصمة الأميركية متوجها إلى بورتوريكو التي اجتاحها إعصار "ماريا" المدمر، قال ترامب "كان رجلا مريضا ومجنونا ويعاني من العديد من المشاكل"، لافتا الى ان الشرطة الاميركية تتعامل مع "فرد مريض للغاية".ولا يزال المحققون الأميركيون يحاولون فهم الدوافع التي حملت المتقاعد ستيفن كرايغ بادوك (64 عاما) على فتح النار مساء الأحد على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا في الهواء الطلق في لاس فيغاس.ورغم تبني تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء، إلا أن السلطات الأميركية شككت بالأمر وسط غياب أي أدلة على ارتباط المحاسب الثري الذي يعيش في مدينة هادئة بولاية نيفادا بالمجموعة المتطرفة.وعثرت الشرطة في غرفة الفندق الذي أطلق بادوك النار منها على 23 قطعة سلاح من عيارات مختلفة بينها بنادق هجومية، يعتقد أنه نقلها في أكثر من عشر حقائب، بحسب ما افاد رئيس شرطة لاس فيغاس جوزيف لومباردو.وأشار شقيق بادوك إلى عدم وجود أي شيء في حياة الأخير يشير إلى أنه كان ينوي ارتكاب مجزرة.