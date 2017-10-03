طهران متعاطفة مع الأميركيين

هكذا علقت ايران على مجزرة لاس فيغاس

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LBCI News Lebanon

عبرت طهران اليوم الثلاثاء عن تعاطفها مع الشعب الاميركي بعد مجرزة لاس فيغاس في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الايرانية.

وتشهد العلاقات بين ايران والولايات المتحدة اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية قبل اكثر من 37 عاما، توترا متزايدا مؤخرا مع وصول دونالد ترامب الى الرئاسة في كانون الثاني، بعدما شهدت تحسنا في الولاية الثانية لسلفه باراك اوباما (2013-2017).

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في حزيران علق الرئيس الاميركي بعد اعتداء مزدوج في طهران تبناه تنظيم الدولة الاسلامية واسفر عن مقتل 17 شخصا بالتاكيد ان "الدول الداعمة للارهاب مهددة بأن تتحول الى ضحايا الشر الذي تدعمه".

ورد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف انذاك بالتعليق ان تصريحات ترامب "مقززة".