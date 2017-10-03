أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 21:47
03/10/2017 21:47:00
داعش في القريتين وأبعد... كيف؟!
داعش في القريتين وأبعد... كيف؟!
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LBCI News Lebanon
سؤال حيّر كثيرين فيما كان تنظيم داعش ينهار بسرعة بين سوريا والعراق، اين يختفي مقاتلو التنظيم بعد خسارة مناطق سيطرتهم، من الاحتمالات التي كانت تُطرح أنهم كانوا ينخرطون مع السكان في المناطق المأهولة. فهل هذا ما حصل في مدينة القريتين؟
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