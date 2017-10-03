أبرز مواقف ترامب من السلاح الفردي... فهل تُعدل قوانين الأسلحة في أميركا؟

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بعد التكهنات حول موقف الرئيس الاميركي من السلاح الفردي في أعقاب أسوأ اطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة اخيرا، قالها ترامب: "قوانين الأسلحة ستخضع للنقاش في وقت لاحق".فهل فعلا ستخضع للنقاش خصوصا اذا ما سردنا أبرز مواقف ترامب من السلاح الفردي؟