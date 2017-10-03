أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 13:52
03/10/2017 13:52:00
أبرز مواقف ترامب من السلاح الفردي... فهل تُعدل قوانين الأسلحة في أميركا؟
هل تُعدل قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار دونالد ترامب, اميركا,لاس فيغاس,هل تُعدل قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة؟
LBCI News Lebanon
بعد التكهنات حول موقف الرئيس الاميركي من السلاح الفردي في أعقاب أسوأ اطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة اخيرا، قالها ترامب: "قوانين الأسلحة ستخضع للنقاش في وقت لاحق".
فهل فعلا ستخضع للنقاش خصوصا اذا ما سردنا أبرز مواقف ترامب من السلاح الفردي؟
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
لاس فيغاس
اميركا
دونالد ترامب
إقرأ أيضاً