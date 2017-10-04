جديد حادثة لاس فيغاس...صديقة المسلّح غادرت الفلبين في طريقها للولايات المتحدة

أعلنت مصادر في مطار مانيلا الدولي اليوم الأربعاء ان صديقة المتقاعد الذي قتل 58 شخصا في مذبحة في لاس فيغاس في طريق العودة إلى الولايات المتحدة قادمة من الفلبين.

وأبلغت مصادر في الشرطة والهجرة رويترز بأن ماريلو دانلي، التي قالت السلطات الأميركية إنها "شخص مفيد" في التحقيق، غادرت مانيلا

ليل الثلاثاء. وأضافوا أنها كانت قد وصلت إلى هناك في أيلول.

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وقال مسؤول بالشرطة "رحلة عودتها للولايات المتحدة تمت بالتنسيق مع سلطات مكتب التحقيقات الاتحادي"، وأضاف أن

دانلي غادرت مانيلا دون حراسة لكن مسؤولين بمكتب التحقيقات الاتحادي سيكونون في استقبالها لدى وصولها إلى الولايات المتحدة، مشيراً الى

انها عائدة لتبرئة اسمها من أي ضلوع في أسوأ حادث من نوعه في القتل الجماعي بالرصاص في التاريخ الأميركي الحديث.

ولم يترك ستيفان بادوك مرتكب المذبحة أي دليل واضح على السبب وراء قيامه بإطلاق النار على حشد من الناس خلال حفل موسيقي في

الهواء الطلق أسفل المبنى شاهق الإرتفاع. وانتحر بادوك قبل لحظات من اقتحام الشرطة لغرفة الفندق التي حولها إلى موقع قنص ليل الأحد.