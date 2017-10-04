أخبار دولية
04 تشرين الأول 2017 - 00:19
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ارتفاع عدد ضحايا الإعصار ماريا في بويرتوريكو إلى 34

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ارتفاع عدد ضحايا الإعصار ماريا في بويرتوريكو إلى 34

أعلن متحدث باسم حاكم بويرتوريكو ريكاردو روسيلو يوم الثلاثاء ان العدد الإجمالي لضحايا الإعصار ماريا في بويرتوريكو ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 34.

 

وقال المتحدث بيدرو سيرامي مدير اتصالات الحاكم في واشنطن إن أسوأ إعصار يضرب الأراضي الأمريكية خلال أكثر من 90 عاما قتل 19 شخصا بشكل مباشر.

 
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 وقبل ذلك بساعات عندما زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجزيرة لتفقد الأضرار كانت الإحصائية الرسمية لعدد القتلى كما هي منذ أيام عند 16 قتيلا

 
 

الى ذلك، أعلن مسؤول أميركي ان البيت الأبيض يستعد لتقديم طلب للكونغرس بمساعدات قيمتها 29 مليار دولار للإغاثة من الكوارث بعدما اجتاحت أعاصير جزيرة بويرتوريكو الأميركية وولايتي تكساس وفلوريدا.

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