مسودة قائمة سوداء للأمم المتحدة....من تضمنت؟

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تضمنت مسودة سرية لقائمة سوداء للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز اسم التحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل وتشويه أطفال في اليمن رغم أن المسودة تشير إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.وقالت مسودة تفسير للقائمة السوداء اطلعت عليها رويترز "في اليمن، أدت أفعال التحالف بشكل موضوعي إلى الإدراج بسبب قتل وتشويه أطفال حيث نسبت 683 حالة إصابة لأطفال لهذا الطرف، ونتيجة لمسؤوليته عن 38 حادثة جرى التحقق منها عن هجمات على مدارس ومستشفيات خلال 2016".وتتضمن مسودة ملحق الأمم المتحدة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية وميليشيا موالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016 مثلما ورد في تقرير العام الماضي حول انتهاكات 2015.