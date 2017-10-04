واشنطن تبدي حزنها لسقوط عدد كبير من الجرحى في كاتالونيا

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "حزنها" لسقوط عدد كبير من الجرحى خلال محاولة قوات الامن الاسبانية الأحد منع سلطات اقليم كاتالونيا من تنظيم استفتاء على الاستقلال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت للصحافيين في واشنطن "لقد احزنتنا التقارير" الواردة من كاتالونيا بشأن "اصابة الكثير من الناس بجروح خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع".

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واضافت "ما زلنا نقول اننا نشجع جميع الاطراف على ان يحلوا خلافاتهم السياسية بدون عنف وبطريقة تتفق مع القانون الاسباني".

والاستفتاء الذي حاولت مدريد منعه بالقوة مما تسبب باسعاف اكثر من 800 شخصا بينهم 90 اصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، اغرق البلاد في احدى أسوأ ازماتها منذ عودة الديموقراطية اليها في 1977.

ويمكن ان يعلن برلمان كاتالونيا في الايام المقبلة استقلال الاقليم الغني الواقع في شمال شرق اسبانيا، اثر الاستفتاء الذي انتهى بتأييد 90 بالمئة للاستقلال مع نسبة مشاركة بلغت 42,3 بالمئة.