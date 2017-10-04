القوات العراقية تبدأ الهجوم الأخير لاستعادة الحويجة

أعلن الجيش العراقي في بيان اليوم الأربعاء ان القوات العراقية بدأت اليوم الأربعاء الهجوم الأخير لاستعادة بلدة الحويجة وهي واحدة من منطقتين لا تزالان تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

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وبدأت القوات العراقية التحرك صوب الحويجة بعد يومين من السيطرة على قاعدة الرشاد الجوية الواقعة على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب والتي استخدمها المتشددون كمعسكر للتدريب وموقعا لوجستيا.

وكان العراق بدأ هجوما في 21 أيلول لطرد التنظيم المتشدد من الحويجة الواقعة إلى الغرب من مدينة كركوك وإلى الشمال من بغداد.

والمنطقة الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة المتشددين عبارة عن قطاع من الأراضي في غرب العراق على الحدود مع سوريا.