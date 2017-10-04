روسيا: اصابة زعيم جبهة النصرة في سوريا..."فقد ذراعه وهو في حال حرجة"

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اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن ضربة جوية روسية في سوريا أسفرت عن إصابة زعيم جبهة النصرة بإصابات خطيرة ومقتل 12 قياديا ميدانيا للجبهة.وذكر إيجور كوناشيكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان، أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات النصرة ضم زعيمها أبو محمد الجولاني أمس الثلاثاء.وقال كوناشيكوف "أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حال حرجة وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة".وأضاف أن 12 من القيادات الميدانية للنصرة قتلوا ومعهم نحو 50 حارسا.