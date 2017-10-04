انفجار دراجة نارية أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

Lebanon, news ,lbci ,أخبار باريس, الملحقية العسكرية الأردنية , دراجة نارية ,انفجار ,انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، انفجار دراجة نارية أمام مقر الناطق الرسمي باسم وزارة مبنى الملحقية العسكرية في باريس. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن "دراجة نارية انفجرت أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس صباح الْيوم، ما ألحق أضرارا محدودة في مركبات كانت متوقفة أمام المبنى". الإعلان وتابع "باشرت السلطات الفرنسية المختصة بالتحقيق في الحادث لتحري أسبابه". وأكد الناطق الرسمي، أن السفير الأردني في باريس اطمأن على سلامة العاملين في الملحقية التي لم يتعرض أحد منهم لأذى. مسؤول: انفجار الدراجة النارية في باريس لم يستهدف الأردن فيما يبدو

وقد رأى مسؤول بالسفارة الأردنية في باريس ان الانفجار لم يكن يستهدف المملكة فيما يبدو.

وذكر مصدر بالشرطة أن دراجة نارية انفجرت أمام المبنى لكن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وقال مسؤول بالسفارة إن دراجة نارية انفجرت أمام المبنى الذي يوجد فيه مكتب الملحق العسكري وإن الشرطة تحقق في الأمر.