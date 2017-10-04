هل قطعت موسكو يد الجولاني؟

قائد هيئة تحرير الشام محمد الجولاني في حالة حرجة

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LBCI News Lebanon

طائرات روسية تستهدف مقر اجتماع لقياديي جبهة النصرة في سوريا حضره زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني ما ادى الى سقوط نحو خمسين قتيلا بينهم اثنا عشر قياديا، فضلا عن اصابة الجولاني بجروح بالغة...