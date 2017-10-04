أخبار دولية
04 تشرين الأول 2017 - 08:56
04/10/2017 08:56:00
هل قطعت موسكو يد الجولاني؟
قائد هيئة تحرير الشام محمد الجولاني في حالة حرجة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجولاني,موسكو,قائد هيئة تحرير الشام محمد الجولاني في حالة حرجة
LBCI News Lebanon
طائرات روسية تستهدف مقر اجتماع لقياديي جبهة النصرة في سوريا حضره زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني ما ادى الى سقوط نحو خمسين قتيلا بينهم اثنا عشر قياديا، فضلا عن اصابة الجولاني بجروح بالغة...
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
موسكو
الجولاني
إقرأ أيضاً