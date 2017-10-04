الحقوق عالقة في ذمة أمير المال...

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LBCI News Lebanon

مرّة جديدة يبرهن الأمير الوليد بن طلال عدم نيته دفع الحقوق المتوجبة عليه لموظفي شركة "باك" والدائنين الذين وبعد مرور اكثر من خمس سنوات على اقفال الشركة المملوكة منه، لم يستوفوا حقوقهم ومستحقاتهم.

ففي جلسة عقدتها اليوم في قصر العدل القاضية هالة حجار المشرفة على افلاس شركة "باك" بحضور وكلاء الأطراف المعنيين بالقضية، كان اصحاب الحقوق يأملون في أن يقدم وكيل شركة "باك" عرض مصالحة يضمن تأمين مستحقاتهم، الا ان هذا الأمر لم يحصل ولم يبادر الى تقديم اي عرض مادي ملموس كما لم يبرهن عن اي نية جدية لدفع كامل الحقوق، فكان خيار القاضية الذهاب نحو بيع موجودات شركة "باك" بالمزاد العلني، وبهذا الخيار يكون أصحاب الحقوق ابرز المتضررين لأن موجودات الشركة لا تؤمّن الا جزءا يسيرا من المبلغ المطلوب لتسديد مستحقات الموظفين والدائنين.

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وبذلك تبقى الحقوق عالقة في ذمة أمير المال.