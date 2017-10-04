خبير في السي آي ايه يرى في زعيم كوريا الشمالية رجلا "عقلانيا"

وصف نائب مساعد مدير "مركز مهمة كوريا" التابع لوكالة "سي آي ايه" يونغ سوك-لي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بأنه سياسي "عقلاني"، ولفت الى ان على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتعامل مع الدولة الانعزالية التي تملك سلاحا نوويا.

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وقال يونغ سوك-لي: "لدينا توجه في هذا البلد للتقليل من شأن تحفظه وكيم يسعى إلى الحكم لوقت طويل والموت في سريره".

ولكن لي أكد أن تركيز الزعيم الكوري الشمالي منصب على البقاء في السلطة، وهو ما عكسته عملية اغتيال أخيه غير الشقيق كيم جونغ-نام في ماليزيا في شباط والتي اتهم عملاء بيونغ يانغ بتنفيذها.