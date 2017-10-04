العفو الدولية تندد بترحيل الاتحاد الاوروبي آلاف الأفغان

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الخميس دول الاتحاد الاوروبي بتعريض ارواح آلاف طالبي اللجوء الأفغان للخطر بإعادتهم قسرا الى بلدهم الغارق في الفوضى والعنف.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير ان حوالى 9500 افغاني أعيدوا قسرا الى بلدهم جوا في 2016 بعدما رفضت الدول الاوروبية التي رحلّتهم طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وذلك مقابل 3300 افغاني رحّلوا من دول الاتحاد الاوروبي في 2015.

واضافت أمنستي انه "في الوقت الذي يكن فيه عدد الضحايا المدنيين في افغانستان اكبر مما هو عليه اليوم، فان الحكومات الاوروبية ما زالت ترحّل بالقوة مزيدا من طالبي اللجوء نحو اخطار فروا منها، في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

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وقالت المنظمة ان الاحصاءات الرسمية للاتحاد الاوروبي تبيّن ان عدد الافغان الذين رحّلوا من اوروبا الى بلدهم تضاعف ثلاث مرات بين 2015 و2016 اذ ارتفع من 3290 الى 9460 افغانيا.

وترحّل دول الاتحاد الاوروبي طالبي اللجوء الافغان الذين ترفض طلباتهم الى بلدهم جوا في إطار اتفاق ابرمته بروكسل مع كابول بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

ومع اشتداد النزاع في افغانستان لا تنفك حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سجل العام 2016 مقتل واصابة 11418 مدنيا، في حين سجل النصف الاول من هذا العام مقتل واصابة اكثر من 5200 مدني.