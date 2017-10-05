المعارضة السورية: طائرات روسيا قتلت مدنيين فارين عبر الفرات

أعلن نشطاء في المعارضة ومدنيون إن طائرات عسكرية يعتقد أنها روسية قتلت ما لا يقل عن 60 مدنيا أثناء محاولتهم الفرار من القتال الضاري في محافظة دير الزور بسوريا عندما استهدفت قواربهم الصغيرة وهم يحاولون عبور نهر الفرات.

وأضافوا أن الطائرات استهدفت زوارق مطاطية وقوارب تحمل عشرات الأسر الفارة من مدينة العشارة على الضفة الغربية للفرات جنوبي مدينة دير الزور عاصمة المحافظة.

وقال عبد الله العقيدات وهو من أبناء القبائل في شمال سوريا على اتصال بأقارب له في المنطقة "شنت الطائرات الروسية موجة ثانية من الضربات على القوارب التي كانت تفر عبر النهر مما تسبب في سقوط

مزيد من الضحايا بين من هرعوا لإنقاذ ناجين من الضربات السابقة".

وتلقي روسيا بثقلها العسكري وراء حملة الجيش السوري لاستعادة المحافظة الواقعة على حدود العراق، وتتبارى مع القوات الأميركية لانتزاع المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية.