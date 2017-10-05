أخبار دولية
05 تشرين الأول 2017 - 02:17
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انتشال الجثة الأخيرة من تحت الأنقاض بعد زلزال المكسيك

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انتشال الجثة الأخيرة من تحت الأنقاض بعد زلزال المكسيك
أعلنت السلطات المكسيكية ان فرق الانقاذ انتشلت من تحت أنقاض مبنى في  مكسيكو، الجثة الأخيرة بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة في 19 أيلول الماضي.
      
  وانتشلت الجثة الأخيرة من تحت أنقاض مبنى في داخله مكاتب ومكوّن من ست طبقات وعثر فيه على 49 جثة. ويقع المبنى في حي روما كونديسا إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال. وأخرج 29 ناجيا من هذا المبنى في الأيام الأولى التي تلت الزلزال.
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وجلست عائلات المفقودين تحت الخيام على مقربة من المبنى المنهار لأكثر من أسبوع، مستاءة من انتظار كاد لا ينتهي. وقد هددت ببدء عمليات البحث بنفسها.
 
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