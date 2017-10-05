الكونغرس الاميركي يبدأ درس خطة ترامب لاصلاح الضرائب

يسعى الجمهوريون الى التصويت على خطة اصلاح الضرائب بحلول كانون الاول المقبل

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LBCI News Lebanon

بدأ الكونغرس الاميركي الاربعاء درس خطة الرئيس دونالد ترامب لاصلاح نظام الضرائب، التي تواجه العقبة نفسها لاصلاح نظام اوباماكير الذي فشل وهي معارضة اعضاء من حزب الرئيس نفسه.

ويسعى الجمهوريون الذين يشكلون الاغلبية في مجلسي الكونغرس الى التصويت على خطة اصلاح الضرائب بحلول كانون الاول المقبل.

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وحذر الجمهوريون من ضرورة العودة الى وضع مالي قابل للاستمرار بعد ان تجاوز الدين الفدرالي 20 تريليون دولار للمرة الاولى في ايلول الماضي.



الا ان زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر حذر من ان الخطة "ستؤدي الى خفض الضرائب عن الاثرياء وزيادتها على الطبقة المتوسطة واحداث ثغرة هائلة بقيمة 1,5 تريليونات دولار في عجز الخزينة".

لكن البيت الابيض يعتبر ان الخطة ستحفز نموا اقتصاديا كافيا لتعويض الخسائر في عائدات الضرائب.