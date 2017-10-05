العبادي:لا نريد مواجهة مسلحة مع الأكراد...وماكرون: للاعتراف بحقوق الاكراد باطار الدستور

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس انه لا يريد أي مواجهة مسلحة مع السلطات الكردية العراقية ،وحث قوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها على العمل مع قوات الأمن العراقية تحت قيادة الحكومة المركزية.

وقال العبادي في بيان إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا نريد مواجهة مسلحة ولا نريد أي عداء أو أي مصادمات، يجب أن تُفرض السلطة الاتحادية ولا يجوز لأحد أن يعتدي على السلطة الاتحادية في هذه المناطق".

ودعا العبادي قوات البشمركة الكردية إلى أن تبقى ضمن قوات الأمن العراقية تحت قيادة السلطات الاتحادية لضمان أمن المواطنين.

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الاعتراف بحقوق الاكراد "في اطار الدستور" العراقي، وذلك في ختام لقائه العبادي في باريس.