هل يفرج عن نزار زكا ؟

تقدّم العضوان في مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور الجمهوري تيد كروز والسيناتور الديموقراطي باتريك ليهي، بمشروع قرار جديد بإسم الحزبين الجمهوري والديموقراطي حمل الرقم 245، سيصوّت عليه مجلس الشيوخ الاميركي الأسبوع المقبل، ويطلب الافراج الفوري ومن دون اي شرط عن المواطن اللبناني نزار زكا المسجون في إيران، وهو حالياً في حالة الاضراب القسري عن الطعام بسبب النقص في العلاج الطبي وعدم الدخول الفوري الى المستشفى للعلاج خلافاً لرأي ثلاثة اطباء إختصاصيين.

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على صعيد آخر، زوّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خلال زيارته الجمهورية الاسلامية في ايران، نظيره الرئيس الايراني محمد روحاني بلائحة تتضمن اسماء ثلاثة معتقلين من دون وجه حق في ايران، من ضمنهم ابراهيم ترك الموجود في الزنزانة التي يوجد فيها المعتقل اللبناني نزار زكا، علماً ان السيد ترك هو ايضاً بحالة اضراب عن الطعام.

وقد يتم الافراج عن السيد ابراهيم في اي حين، مع الاشارة الى انه لم يدع رسمياً الى ايران، كما حصل مع نزار زكا.