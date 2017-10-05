الملك سلمان بعد لقائه بوتين: لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

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عقد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءً ثنائياً في قصر الكرملين.وجرى البحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.واكد بوتين أن العلاقات السعودية الروسية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن زيارة خادم الحرمين الشريفين ستعطي زخماً قوياً لتطوير العلاقات بين البلدين.في المقابل، اعلن الملك سلمان ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وقال "نؤكد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وأن تكون مبادرة السلام العربية المرجعية إلى الوصول إلى سلام شامل وعادل يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس".وطالب العاهل السعودي إيران الكف عن التدخل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن.وقال إن المملكة ترغب في تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة.