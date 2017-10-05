أخبار دولية
05 تشرين الأول 2017 - 10:17
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أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات للسعودية

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أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات للسعودية
وقعت السعودية اليوم الخميس اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء انظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع اس-400، اضافة الى تصنيعها في المملكة.
 
والاتفاق وقع في الكرملين خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس. 
 
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وبموجب الاتفاق تشتري الرياض صواريخ من نوع اس-400، وانظمة مضادة للدروع من نوع "كورنت-اي ام"، وقاذفات صاروخية من نوع "توس-1اي" وقاذفات قنابل يدوية "اي جي اس-30 "، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع اي كي-103، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
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