أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات للسعودية

اتفاق جديد بين السعودية وروسيا

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LBCI News Lebanon

وقعت السعودية اليوم الخميس اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء انظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع اس-400، اضافة الى تصنيعها في المملكة.

والاتفاق وقع في الكرملين خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.

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وبموجب الاتفاق تشتري الرياض صواريخ من نوع اس-400، وانظمة مضادة للدروع من نوع "كورنت-اي ام"، وقاذفات صاروخية من نوع "توس-1اي" وقاذفات قنابل يدوية "اي جي اس-30 "، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع اي كي-103، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية.