لافروف: الملك سلمان أبدى تقييما إيجابيا لعملية آستانة

الملك سلمان هو أول عاهل سعودي يزور روسيا

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبادلا اليوم وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واتفقا على ضرورة محاربة الإرهاب.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير بعد اجتماع الزعيمين أن الملك سلمان وبوتين، قال لافروف "أكدا ضرورة التوصل لحل سلمي للصراعات في المنطقة".

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ولفت لافروف الى إن الملك سلمان وهو أول عاهل سعودي يزور روسيا أبدى تقييما إيجابيا لعملية آستانة بشأن تسوية الصراع السوري.

وأشار الى أن روسيا تؤيد خطوات السعودية لتوحيد المعارضة السورية حتى تستطيع المشاركة في محادثات السلام.



