أخبار دولية
05 تشرين الأول 2017 - 13:42
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تضارب في المعلومات حول مصير الجولاني

وزارة الدفاع الروسية تعيد التأكيد على إصابة الجولاني Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجولاني, سوريا,روسيا,وزارة الدفاع الروسية تعيد التأكيد على إصابة الجولاني
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ما نفته هيئة تحرير الشام الاربعاء، عادت واكدته وزارة الدفاع الروسية بأن القائد العام لهيئة تحرير الشام ابو محمد  الجولاني مصاب بجروح خطرة وقالت انه "في حال غيبوبة إثر إصابته اخيرا في غارة روسية".
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