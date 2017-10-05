تضارب في المعلومات حول مصير الجولاني

وزارة الدفاع الروسية تعيد التأكيد على إصابة الجولاني

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LBCI News Lebanon

ما نفته هيئة تحرير الشام الاربعاء، عادت واكدته وزارة الدفاع الروسية بأن القائد العام لهيئة تحرير الشام ابو محمد الجولاني مصاب بجروح خطرة وقالت انه "في حال غيبوبة إثر إصابته اخيرا في غارة روسية".