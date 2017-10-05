أخبار دولية
05 تشرين الأول 2017 - 13:42
05/10/2017 13:42:00
تضارب في المعلومات حول مصير الجولاني
وزارة الدفاع الروسية تعيد التأكيد على إصابة الجولاني
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجولاني, سوريا,روسيا,وزارة الدفاع الروسية تعيد التأكيد على إصابة الجولاني
LBCI News Lebanon
ما نفته هيئة تحرير الشام الاربعاء، عادت واكدته وزارة الدفاع الروسية بأن القائد العام لهيئة تحرير الشام ابو محمد الجولاني مصاب بجروح خطرة وقالت انه "في حال غيبوبة إثر إصابته اخيرا في غارة روسية".
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
روسيا
سوريا
الجولاني
إقرأ أيضاً