ماذا سيعلن ترامب؟

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران لم ترق لروح الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية ولمح إلى أنه سيكشف قريبا عن قراره بشأن ما إن كان سيصدق على استمرار الاتفاق.وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة عسكريين بالبيت الأبيض :"يجب الا نسمح لإيران... بحيازة أسلحة نووية".وأضاف: "النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويصدر العنف والدم والفوضى في أنحاء الشرق الأوسط. لهذا يجب أن نضع نهاية لعدوان إيران المستمر ومطامحها النووية. لم يرقوا إلى روح اتفاقهم".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعتزم إعلان أنه "لن يصدق" على اتفاق إيران النووي الأسبوع المقبل، معتبرا أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة وسيحيل الملف للكونغرس للتعامل معه.ونقلا عن مصادر مطلعة على استراتيجية البيت الأبيض، كشفت الصحيفة ان قرار الرئيس سيكون أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق الموقع في 2015 والذي حد من الأنشطة النووية الإيرانية.