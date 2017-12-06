عباس: قرار ترامب يمثل انسحابا من دور رعاية عملية السلام

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اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاربعاء ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، يمثل "اعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام".ولفت عباس في كلمة بثت بعد اعلان ترامب الى ان هذا القرار "لن يغير من واقع مدينة القدس"، مؤكدا ان المدينة هي "عاصمة دولة فلسطين الأبدية".وشدد الرئيس الفلسطيني على ان الولايات المتحدة "اختارت أن تخالف جميع القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية وفضلت أن تتجاهل وأن تناقض الإجماع الدولي الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية".واذا رأى ان الاعلان الاميركي يمثل "مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية وتشجيعا لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان والابارتهايد والتطهير العرقي"، أكد عباس ان القرار الاميركي "لن يغير من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن، كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسلامية، عاصمة دولة فلسطين الأبدية".