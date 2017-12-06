أخبار دولية
06 كانون الأول 2017 - 18:45
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الاردن: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل خرقا للشرعية الدولية

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الاردن: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل خرقا للشرعية الدولية
اعتبر الاردن الاربعاء ان اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يشكل خرقا للشرعية الدولية والميثاق الأممي.
 
ونقل بيان رسمي عن وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قوله ان "قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارة واشنطن اليها، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
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واضاف ان الشرعية الدولية والميثاق الاممي "يؤكدان ان وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة".
 
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