إردوغان: القرار الأميركي بشأن القدس يتجاهل الأمم المتحدة

إردوغان: قرار الولايات المتحدة تجاهل قرارا صدر عن الأمم المتحدة

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LBCI News Lebanon



أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ان قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تجاهل تماما قرارا صدر عن الأمم المتحدة في عام 1980 بشأن وضع المدينة.



وأشار إردوغان، متوجها الى أنصاره، في مطار أنقرة قبل التوجه إلى اليونان في زيارة رسمية، الى أن القرار سيزج بالمنطقة في "دائرة النار".

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وقال اردوغان "القرار المؤسف الذي اتخذه ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "يدهس القوانين الدولية".

الإمارات تستنكر القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

من جهتها، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لوزارة الخارجية أن دولة الإمارات تستنكر القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.​

وجاء في البيان:"أعربت الوزارة عن بالغ القلق من التداعيات المترتبة لهذا القرار على استقرار المنطقة لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا لمكانة القدس في الوجدان العربي والإسلامي".

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