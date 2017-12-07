وزير خارجية بريطانيا: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مفيدا

بريطانيا تؤكد ان الإرهاب الإسلامي ليس تهديدا وجوديا لها

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LBCI News Lebanon

رأى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل "ليس مفيدا" وإن العالم يود أن يسمع إعلانا جديا من الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية حل قضايا الشرق الأوسط.

وردا على سؤال، اكد جونسون التزام بريطانيا تماما بخطتها، لافتا الى ان واشنطن هي القوة البارزة التي تستطيع أن تمارس القيادة في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وفي سياق متصل، اكد ان الإرهاب الإسلامي ليس تهديدا وجوديا لبريطانيا، مشيرا الى انه واضحا أن بعض الجهات التابعة للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب.

وشدد على ان الحكومة البريطانية تدقق بشكل أكبر في طلبات التأشيرات والعمل الخيري والروابط الدولية للإخوان المسلمين.