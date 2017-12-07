الجيش الروسي أنجز مهمته... سوريا تحررت بالكامل من داعش

07 كانون الأول 2017 - 09:22 07/12/2017 09:22:44

الأراضي السورية "تحررت بالكامل" من داعش

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي "أنجز" المهمة في سوريا وأن الأراضي السورية "تحررت بالكامل" من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الضابط الكبير سيرغي رودسكوي "مهمة الجيش الروسي القاضية بهزم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي المسلح أنجزت".