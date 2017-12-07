أخبار دولية
07 كانون الأول 2017 - 09:22
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الجيش الروسي أنجز مهمته... سوريا تحررت بالكامل من داعش

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الجيش الروسي أنجز مهمته... سوريا تحررت بالكامل من داعش
 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي "أنجز" المهمة في سوريا وأن الأراضي السورية "تحررت بالكامل" من تنظيم الدولة الإسلامية.
 
وقال الضابط الكبير سيرغي رودسكوي "مهمة الجيش الروسي القاضية بهزم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي المسلح أنجزت".
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