أخبار دولية
07 كانون الأول 2017 - 09:22
07/12/2017 09:22:44
الجيش الروسي أنجز مهمته... سوريا تحررت بالكامل من داعش
الأراضي السورية "تحررت بالكامل" من داعش
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي "أنجز" المهمة في سوريا وأن الأراضي السورية "تحررت بالكامل" من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الضابط الكبير سيرغي رودسكوي "مهمة الجيش الروسي القاضية بهزم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي المسلح أنجزت".
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