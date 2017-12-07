بالصور والفيديو - هبة طوجي أول امرأة تغني على المسرح في الرياض

هبة طوجي احيت حفلة غنائية مخصصة للنساء في الرياض

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LBCI News Lebanon

أحيت الفنانة هبة طوجي، مساء أمس، حفلة غنائية مخصصة للنساء في العاصمة السعودية الرياض، بدعوة من الهيئة العامة للترفيه السعودية، لتكون أول فنانة عربية تغني في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

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وقدمت طوجي، أغنيات متنوعة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وباللهجة اللبنانية، كما أطربت الحاضرات بباقة من أشهر أغنياتها خلال الحفل.

وبدأت طوجي الحفل بأغنية "على المحطة"، وبعد انتهائها منها عبَّرت للحاضرات، من على المسرح، عن سعادتها بالوجود معهن، وقالت:"هذه المرة الاولي التي أحضر فيها إلى السعودية لإحياء حفل غنائي بهذا المستوى".





وأبدت طوجي رضاها عن استقبال الحاضرات لها وتفاعلهن مع أغانيها، وقالت:"يشرِّفني أن أكون أول امرأة تغني على المسرح في الرياض". وأبدت طوجي رضاها عن استقبال الحاضرات لها وتفاعلهن مع أغانيها، وقالت:"يشرِّفني أن أكون أول امرأة تغني على المسرح في الرياض".