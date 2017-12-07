بالصور - حرق العلمين الأميركي والاسرائيلي في تونس وعمان

احتجاجات في تونس وعمان احتجاجا على قرار ترامب

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LBCI News Lebanon

تظاهر آلاف الاشخاص اليوم الخميس في المدن التونسية تنديدا بالقرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وسط دعوات لتعبئة جماهيرية الجمعة، فيما تجمع محتجون في العاصمة الاردنية امام السفارة الاميركية.

وندد مئات المتظاهرين امام مبنى السفارة الأميركية في عمان بخطوة ترامب واحرقوا صوره وعلم الولايات المتحدة هاتفين "الموت لاسرائيل".

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وتجمع نحو ألف شخص قرب مبنى السفارة في منطقة عبدون (غرب عمان) وسط اجراءات امنية مشددة منددين بقرار ترامب، على ما افادت مراسلة فرانس برس.

واحرق متظاهرون صورا لترامب واعلاما أميركية واسرائيلية، فيما رفعوا اعلاما اردنية وفلسطينية هاتفين "الموت لاسرائيل" و"اميركا اصل الارهاب، أميركا صهيونية".

ورفع مشاركون في التظاهرة لافتات كتب على بعضها "القدس عربية الى يوم الدين" و"القدس عاصمة فلسطين الأبدية" و"أميركا أصل الارهاب في العالم".

من جهة اخرى، نفذ آلاف الطلاب وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة الاردنية في عمان منددين بقرار ترامب ومطالبين بالغاء معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994 ومقاطعة واشنطن.

كما نفذ آلاف الطلاب وقفات احتجاجية مشابهة في جامعات اردنية اخرى ابرزها الجامعة الهاشمية في الزرقاء (شرق عمان) وجامعة العلوم والتكنولوجيا في اربد (شمال عمان) وجامعة فيلادلفيا في جرش (شمال عمان).

وفي وسط العاصمة التونسية تجمع عدة مئات وهتفوا "كلنا فلسطينيون" و"اللعنة على ترامب". وحاول عشرات من المحتجين التوجه الى مقر السفارة الاميركية وعلى الفور نشرت عشرات من عربات الشرطة وقطعت كافة الطرق الموصلة الى السفارة. وفي صفاقس ثاني اكبر المدن التونسية، نزل الف متظاهر الى الشارع وهتفوا "بالروح بالدم نفديك فلسطين".