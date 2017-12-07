أخبار دولية 07 كانون الأول 2017 - 16:07 07/12/2017 16:07:07 مسؤول في حركة فتح: نائب الرئيس الأميركي غير مرحب به في فلسطين

نائب الرئيس الأميركي من المقرر أن يزور المنطقة هذا الشهر

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LBCI News Lebanon

اعلن مسؤول بارز في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي من المقرر أن يزور المنطقة هذا الشهر غير مرحب به في فلسطين. الإعلان