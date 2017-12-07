أخبار دولية
07 كانون الأول 2017 - 16:07
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مسؤول في حركة فتح: نائب الرئيس الأميركي غير مرحب به في فلسطين

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مسؤول في حركة فتح: نائب الرئيس الأميركي غير مرحب به في فلسطين
اعلن مسؤول بارز في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي من المقرر أن يزور المنطقة هذا الشهر غير مرحب به في فلسطين.
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