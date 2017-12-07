أخبار دولية 07 كانون الأول 2017 - 16:28 07/12/2017 16:28:24 البيت الأبيض: لا علم لدينا أن دولا أخرى تعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

سارة ساندرز: لا أقول إن الدول الاخرى لا تعتزم ذلك ولكن ليس لدي علم بها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل, القدس,البيت الابيض,سارة ساندرز: لا أقول إن الدول الاخرى لا تعتزم ذلك ولكن ليس لدي علم بها

LBCI News Lebanon



اعلن البيت الأبيض إن ليس لديه علم بأي دولة أخرى تعتزم أن تحذو حذو الرئيس دونالد ترامب وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



واوضحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "لا أقول إن الدول الاخرى لا تعتزم ذلك ولكن ليس لدي علم بها". الإعلان