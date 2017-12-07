أخبار دولية
07 كانون الأول 2017 - 16:28
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البيت الأبيض: لا علم لدينا أن دولا أخرى تعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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البيت الأبيض: لا علم لدينا أن دولا أخرى تعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
 
اعلن البيت الأبيض إن ليس لديه علم بأي دولة أخرى تعتزم أن تحذو حذو الرئيس دونالد ترامب وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واوضحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "لا أقول إن الدول الاخرى لا تعتزم ذلك ولكن ليس لدي علم بها". 
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