أخبار دولية
08 كانون الأول 2017 - 01:04
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الكونغرس الاميركي يتبنى تشريعا موقتا لتمويل الوكالات الفدرالية

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الكونغرس الاميركي يتبنى تشريعا موقتا لتمويل الوكالات الفدرالية

اقر الكونغرس الاميركي الخميس تشريعا موقتا من اجل تمويل الوكالات الفدرالية، متفاديا بذلك موعدا نهائيا انقضى مساء الجمعة، بانتظار التوصل الى اتفاق دائم بين الرئيس دونالد ترامب والنواب.

 

وتبنى مجلسا النواب والشيوخ هذا التشريع لتمويل الوكالات الفدرالية لمدة اسبوعين، اي حتى الثاني والعشرين من كانون الاول ، وذلك بفضل حصول التشريع على دعم غالبية الجمهوريين تقريبا.

 

اما المعارضة الديموقراطية فكانت منقسمة حيال المسألة. وصوت الديموقراطيون في مجلس النواب بغالبيتهم ضد هذا التشريع. فيما ايدته غالبية الديموقراطيين في مجلس الشيوخ.

 
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 وهذا التصويت يعطي وقتا اضافيا للرئيس الاميركي والغالبية الجمهورية والمعارضة الديموقراطية من اجل التفاوض للتوصل الى اتفاق في هذا الشأن.

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