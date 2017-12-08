تيلرسون يلتقي بسعد الحريري في باريس اليوم

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ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الوزير ريكس تيلرسون سيلتقي برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس اليوم الجمعة.وسيلتقي الرجلان خلال اجتماع وزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان، التي تشمل بين أعضائها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.وعدل الحريري عن استقالته يوم الثلاثاء منهيا بذلك أزمة دامت شهرا أثارها إعلان استقالته من الرياض وبقاؤه خارج لبنان لأسابيع.وأعادت حكومته الائتلافية، التي تضم جماعة حزب الله المدعومة من إيران، التأكيد على سياسة الدولة الخاصة بالنأي بالنفس عنا لصراعات في الدول العربية.