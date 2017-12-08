المفوضية الاوروبية: التوصل الى اتفاق حول بريكست مع بريطانيا

الإعلان

أعلنت المفوضية الاوروبية التي تجري مفاوضات بشأن بريكست باسم الدول ال27 في الاتحاد، ان "تقدما كافيا" تحقق حول شروط انسحاب المملكة المتحدة، ما يفتح الباب لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية.وأفاد الجناح التنفيذي للاتحاد الاوروبي في بيان انه بات يعود الى المجلس الاوروبي، الهيئة التي تضم رؤساء الدول الاعضاء، المصادقة على رأي المفوضية.واكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه مع المفوضية الاوروبية حول بريكست يضمن عدم وجود حدود مادية بين ايرلندا ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية.