ماكرون: تدخّل المجموعات المسلحة اللبنانية في الازمات لا يمكن ان يستمر

افتتاح اعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان في مبنى الخارجية في باريس

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LBCI News Lebanon

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جميع الفرقاء في لبنان لاحترام مبدأ النأي بالنفس، معتبرا ان تدخّل المجموعات المسلحة اللبنانية في الازمات لا يمكن ان يستمر.

وحيا ماكرون، في افتتاح اعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان في مبنى الخارجية في باريس، شجاعة الجيش اللبناني الذي انتصر بصيف 2017 على داعش، معتبرا أن مكافحة الارهاب عملية طويلة. وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الجيش اللبناني وقواته لانه مفتاح الامن والوحدة في لبنان.

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وراى ماكرون أن هناك تهديدات للبنان ما يؤكد ضرورة الدعم الدولي واهميته، لافتا الى أن الازمة الاخيرة سببها العوامل المحلية والتوترات الاقليمية.

ودعا ماكرون الى "الهدوء" وتحمل المسؤولية بعد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وردود الفعل العنيفة التي تلته.