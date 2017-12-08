القوات العراقية تستأنف عملية تطهير الصحراء الغربية من فلول الجهاديين

استأنفت القوات العراقية الجمعة عملياتها العسكرية في إطار المرحلة الثانية من تطهير الصحراء الغربية للبلاد من فلول تنظيم الدولة الإسلامية، فيما يستعد رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعلان "تحرير" كامل التراب العراقي.

وأعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان أن الجيش وقوات الحشد الشعبي "شرعتبعملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة بين نينوى والأنبار ضمن المرحلة الثانية" من العمليات.

وتهدف هذه العملية إلى التقاء القوات في الصحراء بين محافظة نينوى الشمالية ومحافظة الأنبار الغربية، في طريق يمتد نحو مئتي كيلومتر مربع بموازاة الحدود مع سوريا.

من جهتها، أكدت فصائل الحشد الشعبي انطلاق العمليات "لاستكمال تحرير بادية الجزيرة الرابطة بين الموصل والأنبار وصولا إلى الحدود السورية ".