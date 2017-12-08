بهذا المبلغ الخيالي اشترى ولي العهد السعودي لوحة "سالفاتور موندي"

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان هو الذي اشترى لوحة للرسام الايطالي ليوناردو دا فينتشي بسعر قياسي بلغ 450 مليون دولار في منتصف تشرين الثاني الماضي.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في الاستخبارات الاميركية ان الامير محمد استعان بوسيط لشراء اللوحة. واكدت الصحيفة المتخصصة بالشؤون المالية ان الوسيط هو الامير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وهو وسيط لمحمد بن سلمان.وكانت دار كريستيز نظمت في نيويورك المزاد الذي بيعت خلاله لوحة سالفاتور موندي او مخلص العالم مسجلة السعر القياسي لاغلى لوحة في العالم وهي اللوحة الوحيدة المعروفة لليوناردو دا فينتشي التي يملكها فرد اذ ان كل لوحات الاخرى ملك لمتاحف.