اجتماع باريس: الحرص على استقرار لبنان والتزام سياسة النأي بالنفس

أكد وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لودريان الحرص على سيادة لبنان داعيا الفرقاء اللبنانيين لعدم التدخل في النزاعات الخارجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.

وأوضح جان-إيف لودريان ، في ختام اجتماع المجموعة الدولية للبنان في باريس أن هناك علاقات ثقة مع السعودية، لافتا الى ان اجتماع سيعقد في روما لحشد الامكانات لتعزيز دور الجيش اللبناني والامن الداخلي.

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من جهته، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان هناك اجماعا على استقرار لبنان ، مؤكدا الالتزام باجراء الانتخابات في وقتها.

ولفت الى أن المؤتمر اليوم يؤكد على الاستقرار السياسي.

وردا على سؤال، شدد الحريري على أن قرار النأي بالنفس اتخذ بالاجماع ولبنان سيقوم بواجبه بهذا الموضوع معتبرا أن العبرة ستكون بالنتائج.

وكانت قد عقدت محادثات جانبية بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري وسفير لبنان لدى باريس رامي عدوان.​