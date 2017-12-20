قوات الامن الكردية تفرض اجراءات مشددة في السليمانية

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فرضت قوات الامن الكردية في السليمانية، ثاني محافظة في اقليم كردستان العراق، اجراءات مشددة بعد تظاهرات استمرت يومين تخللتها اعمال شغب ادت الى مقتل خمسة اشخاص واصابة حوالى 200 شخص بجروح.وانتشرت قوات الامن بينها عناصر مكافحة الشغب المجهزة بخراطيم المياه، على مختلف الطرقات في مدينة السليمانية، كبرى مدن المحافظة، وفقا لمراسل فرانس برس.ووشهدت شوارع المدينة اعدادا قليلة من السيارات فيما اغلقت محال كثيرة ابوابها خصوصا في ساحة السراي ، وسط السليمانية، الموقع الرئيسي للتظاهر.كما فرضت قوات الامن اجراءات مشددة في مناطق متفرقة في محافظة السليمانية.