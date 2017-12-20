غارات على مواقع الحوثيين في محيط صنعاء... وهجوم على منزل صالح

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شنت طائرات التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية الأربعاء سلسلة غارات استهدفت مواقع للحوثيين في محيط مدينة صنعاء، غداة اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض أطلقه الحوثيون أمس.في موازاة ذلك، شن مسلحون مجهولون هجوما مباغتا على منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل على أيدي الحوثيين، وقاموا بقتل بعض حراس المبنى من الحوثيين.ولم تؤكد مصادر أمنية وطبية في صنعاء وقوع قتلى او جرحى في هذه الغارات. الا ان وكالة "سبأ" المتحدثة باسم الحوثيين لفتت الى ان 38 شخصا بينهم نساء واطفال قتلوا او اصيبوا في سلسلة غارات استهدفت في الساعات الماضية مناطق مختلفة في اليمن.