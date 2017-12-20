أخبار دولية
20 كانون الأول 2017 - 14:20
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ترامب يهدد بوقف تمويل الدول التي تدين قراره حول القدس

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ترامب يهدد بوقف تمويل الدول التي تدين قراره حول القدس
وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء تحذيرا شديد اللهجة الى الدول التي يفترض ان تصوت في الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لاسرائيل، متوعدا بوقف التمويل الاميركي لها.
   
وقالت ترامب في البيت الابيض "اننا نراقب هذا التصويت"، منددا بـ"كل تلك الدول التي تأخذ مالنا ثم تصوت ضدنا في مجلس الامن".
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واضاف خلال اجتماع مع فريقه الحكومي "انهم يأخذون مئات ملايين الدولارات وحتى مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا".
   
وتابع "فليصوتوا ضدنا، سنوفر في شكل كبير، الامر سيان بالنسبة الينا"، وذلك قبل ان يهنىء السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بما قامت به في هذا الملف.
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