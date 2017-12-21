الجيش الكوري الجنوبي يطلق عيارات تحذيرية باتجاه جنود شماليين

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اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان جنديا كوريا شماليا منشقا وصل الى الجنوب عبر المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، بعد مرور شهر على حادثة مماثلة.واشار متحدث باسم الوزارة الى ان الجيش الكوري الجنوبي رصد عبر معدات مراقبة جنديا شماليا برتبة منخفضة يعبر الجزء الغربي من المنطقة الوسطى الحدودية وسط الضباب الذي كان يلف المنطقة، قبل ان يتجه نحو مركز حراسة جنوبي.ولم يتم اطلاق الرصاص في ذلك الوقت، لكن بحسب المتحدث فان الجيش الكوري الجنوبي اطلق حوالي 20 طلقة تحذيرية من مدفع رشاش نحو جنود شماليين كانوا يقتربون من الحدود بحثا عن رفيقهم المنشق.وتأتي هذه الحادثة بعد شهر على انشقاق درامي نادر من نوعه قام به جندي شمالي في بلدة بانمونجوم، وهي المنطقة الوحيدة التي لا يفصل بين الجنود الشماليين والجنوبيين فيها سوى جدار اسمنتي.