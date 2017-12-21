الكويت تأمر بالتحقيق في صفقة طائرات هليكوبتر من إيرباص

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أعلنت الكويت يوم إنها أمرت بالتحقيق في صفقة مع شركة إيرباص لصناعة لطائرات تتضمن توريد 30 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز كاراكال قيمة مليار يورو (1.19 مليار دولار) لقواتها الجوية.ويأتي الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه إيرباص تحقيقات دولية في ما يتعلق بمبيعات تجارية وعسكرية أثارت تساؤلات حول مستقبل كبار المديرين في الشركة.واشارت وزارة الدفاع الفرنسية في آب العام الماضي الى إن الكويت طلبت الطائرات. وجاء ذلك بعدما وجه قادة دول الخليج العربية الدعوة للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولوند في أيار 2016 لإلقاء كلمة أمام قمتهم التي عقدت في السعودية وهو نوع من التقدير نادرا ما يحظى به زعيم أوروبي.