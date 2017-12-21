أخبار دولية 21 كانون الأول 2017 - 05:44 21/12/2017 05:44:04 الكرملين: لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر السلام السوري

الكرملين يؤكد: ما من أحد يريد التعجيل بعقد المؤتمر "بشكل صوري"

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LBCI News Lebanon

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس إنه لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر السلام السوري.



وتابع بيسكوف قائلا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه ما من أحد يريد التعجيل بعقد المؤتمر "بشكل صوري". الإعلان