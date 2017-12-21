أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 05:44
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الكرملين: لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر السلام السوري

الكرملين يؤكد: ما من أحد يريد التعجيل بعقد المؤتمر "بشكل صوري" Lebanon, news ,lbci ,أخبار مؤتمر السلام السوري, ديمتري بيسكوف,الكرملين,الكرملين يؤكد: ما من أحد يريد التعجيل بعقد المؤتمر "بشكل صوري"
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الكرملين: لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر السلام السوري
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس إنه لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر السلام السوري.

وتابع بيسكوف قائلا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه ما من أحد يريد التعجيل بعقد المؤتمر "بشكل صوري". 
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