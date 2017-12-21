أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 06:32
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النيابة العامة السعودية تصدر أمرا بالقبض على "مقيم عربي"

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النيابة العامة السعودية تصدر أمرا بالقبض على &quot;مقيم عربي&quot;
أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرا بالقبض على "مقيم عربي " عبّر عن تأييده لإطلاق "مليشيا الحوثي " صاروخاً باليستياً على الرياض، حيث هنأ المقيم عبر حسابه على تويتر ميليشيات الحوثي على هذا الاعتداء، بحسب ما ذكرت وكالة واس.
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وواصلت النيابة العامة بذلك ملاحقة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.

وكانت النيابة العامة قد توعدت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين، حيث أكدت أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الاخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.
 
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